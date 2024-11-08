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Индекс потребдоверия в США в ноябре вырос до максимальных за полгода 73 пунктов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Индекс потребдоверия в США в ноябре вырос до 73 пунктов, максимума за полгода

Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился четвертый месяц подряд – до максимальных за полгода 73 пунктов по сравнению с 70,5 пункта месяцем ранее. Об этом говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение до 71 пункта, по данным Trading Economics.

В ноябре прошлого года значение индекса находилось на отметке 61,3 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце уменьшился до 64,4 пункта по сравнению с 64,9 пункта в октябре. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода вырос до максимальных с июля 2021 года 78,5 пункта против 74,1 пункта в прошлом месяце.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в ноябре снизились до минимальных с декабря 2020 года 2,6% по сравнению с 2,7% в октябре. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) повысилась до 3,1% с 3%.

Окончательное значение сентябрьского индекса потребительского доверия Мичиганский университет опубликует 22 ноября.

США
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