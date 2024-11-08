Траты на оборону стран НАТО в Европе возросли в 1,5 раза с начала украинского кризиса

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Расходы на оборону европейских стран НАТО резко возросли за последнее десятилетие, однако устойчивость этого роста остаётся под вопросом, следует из анализа Международного института стратегических исследований (IISS).

Согласно выводам IISS, опубликованным в пятницу, европейские расходы на оборону начали расти в 2014 году и ещё больше увеличились с февраля 2022 года. "Основной целью этого увеличения было обеспечение потенциала для повышения готовности. Однако устойчивость этого роста расходов остается под вопросом на фоне более широкого фискального давления", - говорится в публикации IISS.

Из данных исследования IISS "Развитие оборонного потенциала в Европе: оценка", которое британский институт представит на оборонном форуме в Праге, следует, что "расходы европейских стран-членов НАТО в 2024 году были на 50% выше, чем в 2014 году".

Авторы анализа подчёркивают, что "инвестиции в потенциал стали основным источником роста", но при этом возникли опасения у промышленности относительно устойчивости долгосрочного государственного финансирования.

Ежегодный рост инвестиций по региону в целом в среднем составил 3,9% в реальном выражении с 2014 года. Основное внимание при увеличении финансирования было уделено модернизации и рекапитализации. Средняя доля оборонных бюджетов, выделяемых на закупки и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы европейскими членами НАТО, увеличилась до 32% в 2024 году по сравнению с 15% десятилетие назад, что было значительно ниже рекомендации НАТО в 20%.

"Однако увеличение инвестиционного финансирования ударило по другим статьям расходов. Например, ассигнования на военный персонал сократились по всей Европе с 60% до 40% бюджетов в среднем с 2014 года", - отмечают исследователи.

Из выводов британского аналитического центра следует, что Европе не хватает военного персонала, и её оборонный потенциал остается недостаточным, несмотря на увеличение расходов с 2014 года. При этом в IISS считают, что "существует неопределённость относительно доступности, устойчивости и эффективности будущих увеличений".

Согласно анализу, основные вооруженные силы Европы "остаются с недостаточным персоналом, у слишком многих из них продолжает уменьшаться личный состав, молодое поколение не стимулируется в достаточной мере к поступлению в армию". IISS отмечает, что "они продолжают в той или иной степени полагаться на Соединенные Штаты во всех военных областях".

Этот доклад появился в то время, когда европейские страны стали серьёзно сомневаться в постоянстве американской военной поддержки Украины после избрания Дональда Трампа, тогда как в ЕС нарастают призывы к усилению европейской обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, заявил, что европейцы не должны "вечно делегировать" собственную безопасность американцам.

IISS - исследовательский центр по вопросам военно-политических конфликтов. Штаб-квартира расположена в Лондоне. Основан в 1958 году.