FT сообщила о планах Тайваня закупить у США крупные партии оружия

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Власти Тайваня намерены приобрести у США значительные объёмы вооружений, чтобы продемонстрировать Вашингтону решимость защищать себя, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Высокопоставленный представитель тайваньской сферы безопасности сообщил FT, что состоялись непубличные дискуссии с командой избранного президента США Дональда Трампа о том, приобретение каких пакетов вооружений могло бы показать готовность Тайваня укреплять свою оборону. Газета отмечает, что партнеры США пытаются подготовиться к смене политики Вашингтона: ранее Трамп призывал союзников самим инвестировать больше в свою оборону.

Несколько человек, знакомых с ситуацией, заявили FT, что Тайбэй запросит, вероятно, корабли от компании Lockheed Martin Corporation и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2 Hawkeye от Northrop Grumman. Также хотят больше ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и могут попросить истребители-бомбардировщики F-35, причем поставки самолетов могут вызвать дискуссии в Вашингтоне.

Собеседники газеты уточняют, что Тайбэй может сделать запрос на продажу 60 F-35, четырех Grumman E-2 Hawkeye, 10 ранее списанных кораблей и 400 ракет Patriot. Кроме того, власти планируют закупить эсминцы с противоракетной обороной системы Aegis.

Другой представитель тайваньских властей заявил, что в США существует двухпартийный консенсус о необходимости помогать с обороной острова. Он напомнил, что при первой администрации Трампа (2017-2021 годы - ИФ) американские официальные лица стали чаще и на более высоком уровне совершать визиты на Тайвань, а США начали наращивать поставки вооружений.

FT напоминает, что при президентстве Трампа США одобрили поставок оружия на Тайвань на сумму $21 млрд, включая истребители F-16 и танки Abrams. При президенте США Джо Байдене стоимость таких поставок составила $7 млрд. Администрация Байдена убеждала Тайбэй иначе распределить средства на оборону, запасать боеприпасы, отдавать приоритет более дешевым и мобильным системам вооружения.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

США оказывают поддержку властям Тайваня в военной сфере. Китай последовательно выступает против поставок американского оружия Тайваню, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за "независимость Тайваня".