Британский премьер намерен повысить расходы на оборону после победы Трампа

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер для налаживания отношений с избранным президентом США Дональдом Трампом в течение нескольких недель после вступления последнего в должность намерен обнародовать планы по увеличению расходов на оборону до 2,5% ВВП, сообщает The Telegraph.

"Ожидается, что весной будет объявлен долгожданный график увеличения военных расходов Великобритании, поскольку лейбористы надеются наладить отношения с новым президентом США", - говорится в статье.

Издание поясняет, что "этот шаг был бы расценен как оливковая ветвь господину Трампу, который в течение многих лет критиковал европейских союзников за то, что в США расходы на оборону растут для обеспечения их защиты, и призывал к увеличению взносов".

Британский министр обороны Джон Хилли также заявил изданию, что правительство "всегда будет делать все необходимое для защиты страны", добавив, что решение о росте расходов до 2,5% ВВП уже не за горами.

Офис британского премьера дал указание чиновникам подготовить рекомендации о влиянии президентства Трампа на экономику Великобритании, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сообщается в публикации.

В то же время газета высказывает опасения, что "прошлая критика лейбористами господина Трампа может осложнить попытки наладить прочные личные связи".

Хотя точная дата достижения оборонных расходов до 2,5%, еще не определена, бывший британский министр обороны Бен Уоллес призвал Стармера обеспечить это к 2028 году, а затем пойти еще дальше и достичь 3% к 2030 году.

"К 2030 году 3% - это единственный способ сохранить наше лидерство и создать современные вооруженные силы. Уровень в 2,5% должен стать отправной точкой на этом пути и должен быть достигнут к 2028 году", - сказал экс-министр.

Издание напоминает, что в настоящее время Великобритания ежегодно тратит на оборону около 2,2% ВВП.

"Это превышает целевой показатель в 2%, установленный НАТО для своих членов, и ставит Великобританию на восьмое место по расходам из 32 стран-членов НАТО. Увеличение расходов до 2,5% позволит Великобритании подняться на четвертое место в турнирной таблице НАТО", - пишет The Telegraph.