В администрации Байдена думают, как успеть использовать фонд на помощь Украине

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В администрации президента США Джо Байдена стремятся определить, как реализовать план, предусматривающий использование оставшихся средств на помощь Украине, до возвращения к власти Дональда Трампа, пишет в субботу The Wall Street Journal.

"У Пентагона осталось свыше $7 млрд на передачу Киеву вооружений и боеприпасов, находящихся на складах в США. Кроме того, есть еще более $2 млрд на финансирование долгосрочных контрактов на производство оружия для Украины", - пишет издание.

При этом газета сообщает со ссылкой на неназванных официальных лиц, что такое стремление быстро израсходовать как можно большую часть этих сумм "сталкивается с существенными логистическими трудностями. Кроме того, возникают опасения, что такая передача оружия усугубит проблему и так уже сильно опустевших американских арсеналов". При этом США, по информации The Wall Street Journal, "собираются передать Украине более 500 ракет для систем Patriot и NASAMS. Ожидаются, что эти поставки состоятся в ближайшие недели". В Вашингтоне полагают, что этих ракет Украине хватит до конца текущего года.

Кроме того, один из собеседников издания признал, что идея наращивания в ближайшие месяцы поставок оружия на Украину вызывает обеспокоенность в США, так как станет большим ударом по американским запасам. В особенности это касается оружия для ПВО. "США рассматривают такие варианты, как покупка у других стран ранее проданного им американского оружия, чтобы затем передать его Украине", - говорится в статье со ссылкой на источник в американском руководстве.

Газета отмечает, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин отказал Украине, просившей передавать ей ракеты ATACMS вне очереди. При этом американское руководство, по информации издания, просит союзников США взять на себя передачу подобных ракет Киеву. Усилия администрации Байдена касаются и передаваемых союзниками США Украине самолетов F-16. В пятницу в Вашингтоне сообщили, что направят на Украину "небольшое число подрядчиков", чтобы помочь Киеву обслуживать и ремонтировать такие самолеты. Речь идет о специалистах, не являющихся военнослужащими. Предполагается, что они будут работать в глубоком тылу.

"Еще в августе администрация Байдена отказывалась идти на такой шаг. Однако с тех пор выросло количество самолетов, которые невозможно использовать из-за нехватки профессионального персонала, умеющего обслуживать и чинить F-16", - пишет газета. Ранее этой осенью Байден сообщал, что намерен до конца своего срока использовать оставшиеся средства, выделенные Конгрессом на помощь Украине. Договоренностей о выделении новых средств в Конгрессе пока нет.

20 января 2025 года пройдет инаугурация следующего президента США - Дональда Трампа.