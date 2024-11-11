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Telegraph утверждает, что Стармер и Макрон хотят убедить США разрешить Киеву удары ракетами по РФ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник обсудят, можно ли убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине удары ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

"Мы очень хотим быть уверены в том, что сможем максимально использовать для этого время (...) до 20 января (до инаугурации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа - ИФ), а не просто откладывать все до следующей администрации", - заявил один из источников в Уайтхолле.

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Другой собеседник издания сообщил, что Байден, как ожидается, "откроет краны", передав Киеву больше финансовой помощи за несколько недель до ухода из Белого дома.

Стармер и Макрон таким образом предпримут "последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Дональда Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США", говорится в публикации.

Газета отмечает, что опасения, связанные с планами Трампа в отношении Украины, усилились в минувшие выходные после объявления избранного американского президента о том, что два бывших члена кабинета во время его первого президентства - Майк Помпео и Никки Хейли, которые выступали за помощь Украине, на этот раз не получат должностей.

The Telegraph пишет со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, что Байден на запланированной на среду встрече с Трампом будет уговаривать его "не покидать" Украину.

"У президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны уходить из Украины, что уход из Украины означает еще большую нестабильность в Европе", - заявил чиновник.

Джо Байден Майк Помпео США Украина Стармер Макрон
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