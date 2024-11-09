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Байден и Трамп проведут встречу 13 ноября

Байден и Трамп проведут встречу 13 ноября
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп встретятся в Белом доме в среду, сообщил Белый дом.

"По приглашению президента Байдена он и избранный президент Трамп встретятся в овальном офисе в среду в 11:00 (19:00 по московскому времени)", - говорится в сообщении администрации действующего президента США.

Подробности о встрече не приводятся.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Республиканец Трамп одержал уверенную победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

Джо Байден Дональд Трамп
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