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ЕС готовит 15-й пакет санкций против РФ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ЕС находится в процессе подготовки нового пакета санкций против России, который будет нацелен на борьбу против обхода предыдущих мер союза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы готовим 15-й пакет санкций против России, и мы должны усилить меры против обхода санкций", - сказал Боррель в субботу на пресс-конференции в ходе визита на Украину.

Боррель также выразил надежду на то, что до конца зимы ЕС закончит подготовку 75 тыс. украинских солдат.

Накануне стало известно, что Совет ЕС принял решение о продлении мандата миссии по военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM Ukraine) на два года, до 15 ноября 2026 года.

Совет ЕС 17 октября 2022 года принял решение о создании EUMAM Ukraine с первоначальной продолжительностью в два года. На сегодняшний день эта миссия, по данным Совета ЕС, подготовила 63 тыс. солдат ВСУ. EUMAM Ukraine финансируется из Европейского фонда мира.

ЕС Жозеп Боррель
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