Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 ноября

Путин ратифицировал договор о партнерстве с КНДР, Трамп сформировал комитет для инаугурации, в Египте опрокинулся автобус с туристами

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Согласно документу, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другая незамедлительно окажет военную и иную помощь.

- Президент РФ подписал ряд законов, направленных на противодействие незаконной миграции. Среди них закон об усилении ответственности за организацию незаконной миграции; закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов; закон о запрете посредническим организациям принимать экзамены у мигрантов; закон о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом.

- Дональд Трамп сформировал комитет, ответственный за его инаугурацию. Сопредседателями комитета назначены инвестор из Флориды Стивен Уиткофф и бывший сенатор от Джорджии Келли Лоффлер. Инаугурация намечена на 20 января 2025 года.

- При опрокидывании автобуса в Египте пострадали более 40 человек, включая российских туристов. ДТП произошло в районе города Рас-Сидр. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщил новостной портал Cairo24.

- В результате пожара в пятиэтажке на Карельском бульваре в Москве пострадали семь человек, в том числе четверо детей. В квартире произошло обрушение межкомнатных перегородок. Столичный СК сообщил, что по факту инцидента организована доследственная проверка.

- ЕС готовит 15-й пакет санкций против России, который будет нацелен на борьбу против обхода предыдущих мер союза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

- Минторг США направил письмо тайваньской компании TSMC с требованием прекратить поставки в Китай чипов для разработок в сфере искусственного интеллекта. После этого компания TSMC уведомила клиентов в Китае о том, что с понедельника приостанавливает поставки.