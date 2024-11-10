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Более 40 человек пострадали при аварии с туристическим автобусом в Египте, среди них есть россияне

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Более 40 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в области Рас-Сидр в Египте, среди них - граждане РФ, сообщает новостной портал Cairo24 в субботу вечером.

"Получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Рас-Сидре на Южном Синае", - пишет портал.

Машины скорой помощи немедленно доставили пострадавших в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Египет Рас-Сидр
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