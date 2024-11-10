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Washington Post сообщает, что Трамп обсудил с Путиным Украину

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Ранее на этой неделе состоялся телефонный разговор избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, пишет в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Избранный президент Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в статье.

Согласно источникам газеты, Трамп и Путин обсудили, в частности, конфликт на Украине.

Источники отметили, что 47-й президент США предостерег российского лидера от эскалации ситуации на Украине и "напомнил ему о значительном военном присутствии американских сил в Европе".

"Они обсуждали цель - достижение мира на европейском континенте, и Трамп выразил интерес в последующих разговорах для обсуждения "урегулирования украинского конфликта в скором времени", - сообщили собеседники издания.

Это был первый телефонный разговор между Трампом и Путиным после президентских выборов в США, которые состоялись 5 ноября, отмечается в публикации.

The Washington Post уточняет, что Трамп позвонил из своей резиденции во Флориде.

Дональд Трамп Путин США Washington Post
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