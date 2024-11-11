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Что случилось этой ночью: понедельник, 11 ноября

Трамп созвонился с Путиным, землетрясение на Кубе, задержания пропалестинских протестующих в Амстердаме

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Washington Post сообщает, что Трамп поговорил с Путиным об Украине. Они обсудили "достижение мира на европейском континенте".

- На Кубе произошло сильное землетрясение. Информации о жертвах не поступало.

- Шольц и Трамп изъявили готовность сотрудничать во имя мира в Европе. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылками на официального представителя правительства ФРГ.

- Полиция в Амстердаме задержала около 100 человек во время пропалестинских демонстраций. Ранее власти запретили акцию после нападений на израильских болельщиков.

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