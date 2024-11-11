Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Первое военно-морское учение кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии "Орруда-2024" состоялось в Яванском море, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) в понедельник.

По информации пресс-службы, от российской стороны в учении были задействованы корветы ТОФ "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга". От индонезийской стороны - фрегат "И Густи Нгурах Рай" и корвет "Франц Каисиепо".

Как сообщили в ТОФ, в первый день учения корабли провели совместное маневрирование и тренировку по связи с использованием всех видов сигнализации. "Экипажи отработали досмотровые действия подозрительных судов, блокирование и освобождение выявленного условно захваченного "террористами" судна", - говорится в пресс-релизе.

Во второй день экипажи кораблей двух стран провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам со стрельбами из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия. "После завершения стрельб проведены тренировки по спасению на море. Для отработки совместных задач были задействованы палубные вертолеты", - проинформировала пресс-служба.

По ее данным, по завершении тренировок представители ВМФ России и ВМС Индонезии на корвете "Громкий" подвели итоги первого совместного учения.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота, принявший участие в учении "Орруда-2024", в настоящее время продолжил выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе по плану дальнего похода", - резюмировали в ТОФ.

Ранее сообщалось, что в индонезийский порт Сурабая прибыла подводная лодка "Уфа" и спасательный буксир "Алатау" ТОФ, которые совершают межфлотский переход во Владивосток Южным морским путем.