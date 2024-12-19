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Подводная лодка "Уфа" прибыла во Владивосток с Балтики

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Подводная лодка "Уфа" и буксир "Алатау" прибыли во Владивосток после перехода с Балтики, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Во Владивостоке прошла торжественная встреча дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) "Уфа" и спасательного буксира "Алатау" Тихоокеанского флота (ТОФ) после выполнения задач межфлотского перехода с Балтики на Тихоокеанский флот", - говорится в сообщении.

Корабли прошли более 18 тыс. морских миль, преодолев Атлантический, Индийский и Тихий океан. Поход, с учетом выполнения задач в Средиземном море, длился около года. Экипаж посетил порты Индии, Индонезии, Малайзии, Китая и ряда других стран.

Также корабли приняли участие в первом российско-индонезийском военно-морском учении "Орруда-2024". После пополнения запасов и отдыха экипаж продолжит выполнять учебно-боевые задачи.

Владивосток Тихоокеанский флот
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