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Юристы Нетаньяху просят суд отложить слушания, на которых он должен дать показания

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Юридические советники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обратились с просьбой в очередной раз отложить на два месяца судебные слушания, на которых он должен дать показания в рамках антикоррупционного процесса.

По словам советников, которые приводит в понедельник агентство EFE, эта отсрочка необходима, поскольку из-за проблем с обеспечением безопасности они не успевают подготовиться до 2 декабря - даты, на которую суд назначил слушания.

Ситуация в секторе Газа и конфликт на границе с Ливаном привели к срыву сроков, предназначенных для подготовки к даче показаний. "Эта небольшая задержка позволит защите адекватно подготовиться и не нанесет вреда общественным интересам", - говорится в ходатайстве адвокатов Нетаньяху, поданном в Окружной суд Иерусалима.

Кроме того, юристы израильского премьера отмечают, что здание суда расположено в Восточном Иерусалиме, и оно не имеет бомбоубежища или бункера.

Безопасность Нетаньяху была усилена после того, как беспилотник, запущенный ливанским шиитским движением "Хезболла" 19 октября, нанес удар по частной резиденции премьер-министра в городе Кесария на севере Израиля. Премьер и члены его семьи в тот момент не находились в доме.

С тех пор из соображения безопасности заседания его кабинета проводились в различных секретных местах.

Нетаньяху должен был начать давать показания по делам о коррупции в ноябре 2023 года, но заседания несколько раз откладывались из-за конфликта в секторе Газа.

В июле команда юристов Нетаньяху обратилась с просьбой перенести слушания на март 2025 года в связи с тем, что премьер должен сосредоточиться на ситуации в секторе Газа, но суд отклонил эту просьбу и назначил дату на 2 декабря.

Израиль Биньямин Нетаньяху
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