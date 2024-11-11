Делегация из Афганистана впервые при талибах участвует в конференции ООН по климату

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Делегация из Афганистана прибыла в Баку в понедельник для участия в климатической конференции COP29, сообщает Associated Press (AP).

В сообщении отмечается, что представители Афганистана участвуют в подобном мероприятии впервые с того момента, как движение "Талибан" (запрещено в РФ) пришло к власти в 2021 году.

Делегацию возглавил глава агентства, отвечающего за защиту окружающей среды, Матуиль Хак Хали, который заявил агентству AP, что Афганистан – одна из стран, наиболее пострадавших из-за глобального потепления.

По его словам, Афганистану необходима поддержка, чтобы справиться с последствиями изменения климата – засухой и наводнениями.

Он поблагодарил азербайджанскую сторону за приглашение на переговоры.

Конференция ООН по изменению климата (COP29) проходит в Азербайджане с 11 по 22 ноября.