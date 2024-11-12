Гутерриш призвал сосредоточиться на трех направлениях в борьбе с изменением климата

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны сосредоточиться на трех приоритетах, касающихся изменения климата: сокращение выбросов парниковых газов, защита человечества от последствий климатического кризиса и финансирование.

"Первое - это экстренное сокращение выбросов, чтобы ограничить рост глобальной температуры, для чего выбросы надо сокращать на 9% ежегодно. К 2030 году они должны снизиться на 43% по сравнению с уровнем 2019 года", - сказал он в выступлении на саммите COP29 в Баку.

По его словам, все страны должны внести свой вклад. "Но G20 должна лидировать в этом. Они являются крупнейшими эмитентами с наибольшими возможностями и ответственностью, и должны объединить свои технологические ноу-хау", - добавил он.

Во-вторых, подчеркивает генсек, необходимо сделать больше для защиты человечества от разрушительных последствий климатического кризиса. "Разрыв между потребностями адаптации и финансированием может достичь $359 млрд в год к 2030 году. Эти недостающие доллары - не абстрактные цифры в балансе, это потерянные жизни, утраченные урожаи и упущенное развитие", - отметил он.

По его словам, сейчас как никогда важно выполнять обещания по финансированию.

"Развитые страны должны успеть удвоить финансирование адаптации до минимум $40 млрд к 2025 году. Учитывая необходимость превращения обязательств в реальные деньги, третьим приоритетом является финансирование", - подчеркнул он.

"Развивающиеся страны не должны покинуть Баку с пустыми руками. Соглашение необходимо. Нам нужна новая финансовая цель, соответствующая моменту", - заявил он.

По его словам, климатическое финансирование - это не благотворительность, это инвестиция, климатические действия - не выбор, а императив.

"Мир находится на финальном отсчете времени, чтобы ограничить глобальное повышение температуры до 1,5 градусов Цельсия. И ни одна страна не может избежать последствий этого. Поэтому на COP29 необходимо согласовать правила для справедливых, эффективных углеродных рынков, поддерживающих эту борьбу рынков", - подчеркнул Гутерриш.

Генсек также отметил важность инвестиций в возобновляемые источники энергии. "В прошлом году, впервые, объем инвестиций в возобновляемые источники энергии превысил инвестиции в ископаемое топливо. Практически везде солнечная и ветровая энергия становятся самыми дешевыми источниками новой электроэнергии", - сказал он.