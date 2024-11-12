Поиск

Гутерриш призвал сосредоточиться на трех направлениях в борьбе с изменением климата

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны сосредоточиться на трех приоритетах, касающихся изменения климата: сокращение выбросов парниковых газов, защита человечества от последствий климатического кризиса и финансирование.

"Первое - это экстренное сокращение выбросов, чтобы ограничить рост глобальной температуры, для чего выбросы надо сокращать на 9% ежегодно. К 2030 году они должны снизиться на 43% по сравнению с уровнем 2019 года", - сказал он в выступлении на саммите COP29 в Баку.

По его словам, все страны должны внести свой вклад. "Но G20 должна лидировать в этом. Они являются крупнейшими эмитентами с наибольшими возможностями и ответственностью, и должны объединить свои технологические ноу-хау", - добавил он.

Во-вторых, подчеркивает генсек, необходимо сделать больше для защиты человечества от разрушительных последствий климатического кризиса. "Разрыв между потребностями адаптации и финансированием может достичь $359 млрд в год к 2030 году. Эти недостающие доллары - не абстрактные цифры в балансе, это потерянные жизни, утраченные урожаи и упущенное развитие", - отметил он.

По его словам, сейчас как никогда важно выполнять обещания по финансированию.

"Развитые страны должны успеть удвоить финансирование адаптации до минимум $40 млрд к 2025 году. Учитывая необходимость превращения обязательств в реальные деньги, третьим приоритетом является финансирование", - подчеркнул он.

"Развивающиеся страны не должны покинуть Баку с пустыми руками. Соглашение необходимо. Нам нужна новая финансовая цель, соответствующая моменту", - заявил он.

По его словам, климатическое финансирование - это не благотворительность, это инвестиция, климатические действия - не выбор, а императив.

"Мир находится на финальном отсчете времени, чтобы ограничить глобальное повышение температуры до 1,5 градусов Цельсия. И ни одна страна не может избежать последствий этого. Поэтому на COP29 необходимо согласовать правила для справедливых, эффективных углеродных рынков, поддерживающих эту борьбу рынков", - подчеркнул Гутерриш.

Генсек также отметил важность инвестиций в возобновляемые источники энергии. "В прошлом году, впервые, объем инвестиций в возобновляемые источники энергии превысил инвестиции в ископаемое топливо. Практически везде солнечная и ветровая энергия становятся самыми дешевыми источниками новой электроэнергии", - сказал он.

G20 Антониу Гутерриш ООН COP29
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Боррель призвал ЕС задуматься о увеличении помощи Киеву после избрания Трампа

Боррель призвал ЕС задуматься о увеличении помощи Киеву после избрания Трампа

Абхазская оппозиция сообщила о повторном перекрытии моста через реку Кодор

Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Каллас призвала продолжить поддержку Киева

Президент Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации на фоне протестов

Президент Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации на фоне протестов

Трамп может сменить директора ФБР Кристофера Рэя

Трамп предложил губернатора Южной Дакоты на пост министра внутренней безопасности

Совбез Абхазии заявил об ухудшении ситуации в стране на фоне протеста оппозиции

Что случилось этой ночью: вторник, 12 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Кабмин Израиля одобрил шаги по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа

Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио

Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });