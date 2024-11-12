КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын ратифицировал договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между КНДР и Россией, сообщает ЦТАК.

Отмечается, что договор вступит в силу со дня обмена ратификационными грамотами между сторонами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года в целях углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.

Согласно сопроводительным материалам к закону о ратификации, развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами отвечает коренным интересам их народов и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Договором, в частности, установлено, что в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооружённой агрессии стороны проводят консультации для координации своих позиций и согласования возможных мер по оказанию помощи друг другу.

При этом РФ и КНДР обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против одной из сторон, а также не допускать использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета, безопасности и территориальной неприкосновенности другой стороны.

В договоре также закреплены положения, касающиеся сотрудничества по вопросам установления справедливого многополярного нового миропорядка и создания механизмов по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности сторон.

Договором затрагиваются вопросы сотрудничества в сфере международной информационной безопасности. Определено, что стороны выступают за равные права для государств в управлении сетью "Интернет", а также против злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий, содействуют взаимному общению между народами сторон, укрепляют координацию в деле противодействия дезинформации и агрессивным информационным кампаниям, отмечается в сопроводительных материалах.

Договор вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. С этой же даты прекратится действие Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.