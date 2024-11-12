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Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио

Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает сенатора Марко Рубио в качестве кандидата на пост госсекретаря, сообщает Axios со ссылкой на источник.

Портал характеризует Рубио как "ястреба во внешней политике". Он в апреле текущего года проголосовал против выделения Киеву помощи в размере $95 млрд и "призвал Украину к переговорам о прекращении войны с Россией, даже если это означает, что РФ сохранит за собой часть украинской территории".

В то же время сенатор против нормализации отношений с Кубой и известен своей жесткой позицией в отношении Китая, пишет Axios.

Телеканал CNN, который со ссылкой на информированные источники подтверждает планы Трампа в отношении Рубио, отмечает, что сам сенатор заинтересован в потенциальном присоединении к кабинету будущего президента, если ему будет предложена соответствующая должность. С учетом его богатого опыта в области внешней политики и того, что он является членом сенатского комитета по разведке и комитета по международным отношениям, Госдепартамент "показался ему подходящим ведомством".

По данным телеканала, ранее Трамп склонялся к кандидатуре Ричарда Гренелла, который во время его первого президентства был послом в Германии, а затем исполняющим обязанности директора национальной разведки. Однако после ряда звонков и бесед с союзниками Рубио "он отдал ему предпочтение".

Тем не менее, источники предупреждают, что "пока предложение не будет сделано официально, Трамп может передумать".

Дональд Трамп Госдепартамент США Марк Рубио
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