Поиск

Эксперты могут признать 2024 год самым теплым в истории метеонаблюдений

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Всемирная метеорологическая организация сообщила, что 2024 год, по расчетам, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пришло сообщение ВМО. Оно подтверждает, что расчеты всех специалистов говорят о том, что нынешний год будет самым теплым за всю историю наблюдений", - сказал он.

По его словам, также ВМО отмечает ускорение повышения уровня океана.

"За десятилетие с 2014 по 2023 год средний глобальный уровень повышался со скоростью 4,77 мм в год. То есть, он за 10 лет повысился на почти 4,8 см. Это много. И это более чем в 2 раза превышает скорость повышения, которая была зафиксирована с 1993 по 2002 год", - добавил Вильфанд.

Также усугубляется убыль ледников. "Ледники континентальные - это основа основ. Более половины рек имеет ледниковое питание. Так вот, в 2023 году ледники потеряли рекордное количество льда - 1,2 м в водном эквиваленте, что примерно в 5 раз больше объема воды в Мертвом море. Это самая большая потеря с момента с начала измерений с 1953 года. То есть за 70 лет", - подчеркнул Вильфанд.

Особенно проблема ледников сказывается на Северной Америке и Европе, так, в Швейцарии ледники потеряли около 10% от своего оставшегося объема с 2021 по 2023 год.

Кроме того, по данным ВМО, теплосодержание океана в 2023 году было самым высоким за всю историю наблюдений.

"И, по предварительным данным, 2024 год эти темпы сохранятся на сопоставимом уровне. То есть температура океана будет рекордно высокой. Это проблема, потому что если воздух более инерционен, то тут другая ситуация, океан очень долго держит тепло", - добавил Вильфанд.

ВМО Гидрометцентр Роман Вильфанд Швейцария Европа Мертвое море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $72,5 за баррель

Польские военные заявили, что не будут сбивать российские дроны над Украиной

Голосование по вопросу о доверии правительству Шольца намечено на 16 декабря

Голосование по вопросу о доверии правительству Шольца намечено на 16 декабря

Боррель призвал ЕС задуматься о увеличении помощи Киеву после избрания Трампа

Боррель призвал ЕС задуматься о увеличении помощи Киеву после избрания Трампа

Абхазская оппозиция сообщила о повторном перекрытии моста через реку Кодор

Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Каллас призвала продолжить поддержку Киева

Президент Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации на фоне протестов

Президент Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации на фоне протестов

Трамп может сменить директора ФБР Кристофера Рэя

Трамп предложил губернатора Южной Дакоты на пост министра внутренней безопасности

Совбез Абхазии заявил об ухудшении ситуации в стране на фоне протеста оппозиции

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });