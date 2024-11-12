Эксперты могут признать 2024 год самым теплым в истории метеонаблюдений

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Всемирная метеорологическая организация сообщила, что 2024 год, по расчетам, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пришло сообщение ВМО. Оно подтверждает, что расчеты всех специалистов говорят о том, что нынешний год будет самым теплым за всю историю наблюдений", - сказал он.

По его словам, также ВМО отмечает ускорение повышения уровня океана.

"За десятилетие с 2014 по 2023 год средний глобальный уровень повышался со скоростью 4,77 мм в год. То есть, он за 10 лет повысился на почти 4,8 см. Это много. И это более чем в 2 раза превышает скорость повышения, которая была зафиксирована с 1993 по 2002 год", - добавил Вильфанд.

Также усугубляется убыль ледников. "Ледники континентальные - это основа основ. Более половины рек имеет ледниковое питание. Так вот, в 2023 году ледники потеряли рекордное количество льда - 1,2 м в водном эквиваленте, что примерно в 5 раз больше объема воды в Мертвом море. Это самая большая потеря с момента с начала измерений с 1953 года. То есть за 70 лет", - подчеркнул Вильфанд.

Особенно проблема ледников сказывается на Северной Америке и Европе, так, в Швейцарии ледники потеряли около 10% от своего оставшегося объема с 2021 по 2023 год.

Кроме того, по данным ВМО, теплосодержание океана в 2023 году было самым высоким за всю историю наблюдений.

"И, по предварительным данным, 2024 год эти темпы сохранятся на сопоставимом уровне. То есть температура океана будет рекордно высокой. Это проблема, потому что если воздух более инерционен, то тут другая ситуация, океан очень долго держит тепло", - добавил Вильфанд.