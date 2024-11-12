Хуситы заявили, что запустили ракеты и дроны по авианосцу и двум эсминцам США

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы использовали ракеты и дроны для атаки авианосца "Авраам Линкольн" и двух эсминцев ВМС США, сообщил во вторник представитель движения генерал Яхья Сари.

"Ракетные войска и подразделения БПЛА хуситов провели две военные операции. Целью первой стал американский авианосец ("Авраам Линкольн"), находящийся в Аравийском море", - говорится в заявлении Сари в социальной сети X.

По его словам, хуситы атаковали авианосец при помощи крылатых ракет и беспилотников, так как "американский враг готовился провести враждебные операции против нашей страны".

Он утверждает, что операция хуситов прошла успешно и им удалось сорвать возможную атаку США.

Также хуситы утверждают, что атаковали два американских эсминца в Красном море с использованием баллистических ракет и беспилотников. Эта операция, как утверждает Сари, также прошла успешно.

Американское военное командование пока не комментировало это заявление. Сообщений о попаданиях ракет или дронов по американским кораблям близ Йемена не поступало.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.