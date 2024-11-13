Что случилось этой ночью: среда, 13 ноября

Трамп объявил о кадровых решениях, три упавших дрона нашли в лесном массиве в Пензе, виновный в утечке данных Пентагона получил 15 лет тюрьмы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Избранный президент США Дональд Трамп объявил о первых кандидатах в состав своей администрации. На пост главы Пентагона он предложил кандидатуру телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета, на должность главы ЦРУ выдвинул Джона Рэтклиффа. Советником по нацбезопасности станет конгрессмен Майк Уолтц, министром внутренней безопасности - губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства (DOGE).

- Раскрывший секретные сведения Пентагона экс-военнослужащий Джек Тейшейра получил 15 лет лишения свободы. Приговор вынес окружной суд США в округе Массачусетс. Прокуратура настаивала на максимальном сроке для обвиняемого - 17 лет.

- Более 40 тыс. абонентов остались без света после атаки дрона ВСУ на поселок Михайловка в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

- Три упавших дрона обнаружили в лесном массиве в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По данным главы региона, пострадавших среди мирного населения нет, жилые дома не задеты.

- Хуситы заявили, что запустили ракеты и дроны по авианосцу "Авраам Линкольн" и двум эсминцам ВМС США. По их словам, обе операции прошли успешно. Американское военное командование пока не прокомментировало это заявление.

- Бывшие заключенные иракской тюрьмы Абу-Грейб отсудили у американского подрядчика CACI Premier Technology $42 млн за содействие в издевательствах над узниками в начале 2000-х.