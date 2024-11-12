Бывшие заключенные тюрьмы Абу-Грейб получили через суд компенсацию в $42 млн

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Бывшие заключенные иракской тюрьмы Абу-Грейб, находившейся под контролем США, отсудили у американского оборонного подрядчика CACI Premier Technology $42 млн за содействие американским военным в издевательствах над узниками в начале 2000-х, сообщает во вторник The Hill.

Каждый из трех истцов получил $3 млн в качестве компенсации ущерба здоровью и по $11 млн за моральный ущерб. Истцы утверждали, что подвергались пыткам и насилию во время нахождения в тюрьме.

Впервые бывшие заключенные подали иск еще в 2008 году, однако рассмотрение дела затянулось. Первый судебный процесс прошел в апреле этого года, однако тогда присяжные не смогли прийти к единому решению.

В 2004 году стало известно, что американские военные подвергали жестоким пыткам заключенных в тюрьме Абу-Грейб. В ней содержали людей, обвиненных в преступлениях против возглавляемой США коалиции в Ираке.

В итоге руководство ВС США признало, что некоторые действия военных нарушали Женевские конвенции. В результате 11 военных офицеров были отправлены под трибунал за участие в издевательствах над заключенными. Публикации о методах следователей в Абу-Грейбе вызвало широкий резонанс в американских СМИ.

В то время CACI Premier Technology нанимала гражданских следователей, которые также работали в Абу-Грейб.