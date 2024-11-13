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Сандерс намерен выдвинуть резолюции, которые запретят военную помощь США Израилю

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Независимый американский сенатор Берни Сандерс планирует на следующей неделе предложить Сенату проголосовать по резолюциям для блокировки военной помощи Израилю на $20 млрд, сообщил портал Axios, ссылаясь на источники.

"Предложения Сандерса почти наверняка будут отклонены, но они дадут представление о том, насколько сильны среди демократов Сената настроения против военных действий Израиля в Газе", - говорится в сообщении.

К Сандерсу присоединились сенаторы-демократы Питер Уэлч и Джефф Меркли. Если резолюции будут приняты, то они заблокируют поставки Израилю боеприпасов для танков, самолетов F-15IA и минометов, отмечает Axios.

В то же время, как пишет портал, администрация президента США Джо Байдена не отказывается от поставок оружия Израилю. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин выдвинули властям Израиля ультиматум, где потребовали улучшить гуманитарную ситуацию в Газе к 12 ноября.

Израильское правительство увеличило поставки гуманитарной помощи населению Газы, об этом сообщил Госдепартамент США. Поэтому, по данным Axios, Блинкен решил не приостанавливать военную помощь Израилю.

Госдепартамент США Берни Сандерс Израиль
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