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Трамп выдвинул сенатора Рубио на пост госсекретаря США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в среду объявил о решении выдвинуть кандидатуру сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря в своей администрации.

"С большой честью объявляю, что сенатор Марко Рубио номинирован на пост госсекретаря", - приводят американские СМИ заявление Трампа.

Он отметил, что Рубио будет "настоящим другом, нашим союзником и бесстрашным воином, который никогда не пойдет на уступки нашим противникам".

Рубио занимает пост сенатора с 2011 года, до этого он был членом Палаты представителей Конгресса США.

О планах Трампа выдвинуть Рубио на пост главы Госдепа сообщали ранее американские СМИ. Они отмечали, что сенатор, в частности, известен жесткой позицией по Китаю, Ирану. При этом он разделяет мнение Трампа о необходимости найти способ урегулирования конфликта на Украине.

Дональд Трамп Марко Рубио Конгресс США
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