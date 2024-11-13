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Поставки самолетов Boeing в октябре упали до минимума с 2020 года

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американская Boeing Co. поставила всего 14 самолетов в октябре, минимальное количество с ноября 2020 года, из-за забастовок сотрудников.

Как говорится в пресс-релизе компании, девять из отправленных в прошлом месяце самолетов были лайнеры модели 737 Max. При этом она получила 63 новых заказа.

С начала года Boeing передала заказчикам 305 лайнеров, а ее главный конкурент Airbus – 559 самолетов.

Забастовка членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM), длившаяся с 13 сентября, завершилась на прошлой неделе. Члены профсоюза согласились на предложенное повышение зарплат на 38% в течение четырех лет, а также единовременную выплату $12 тыс. каждому сотруднику.

Акции Boeing растут на 0,4% на предварительных торгах в среду. С начала года капитализация упала на 44% до $108,5 млрд.

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