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Президент OpenAI Брокман досрочно завершил творческий отпуск

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сооснователь американского ИИ-стартапа OpenAI Грег Брокман вернулся к исполнению обязанностей президента компании, сообщает CNBC.

Во вторник топ-менеджер написал в соцсети X, что "самый длинный отпуск" в его жизни завершен и он вновь занят "строительством OpenAI".

Три месяца назад Брокман объявил, что уйдет в творческий отпуск до конца года.

Пока он отдыхал, несколько представителей руководства покинули компанию.

В конце сентября об уходе объявили главный технический директор OpenAI Мира Мурати, руководитель исследований Боб Макгрю и вице-президент по исследованиям Баррет Зоф. На прошлой неделе то же сделала Лилиан Вэн, вице-президент по исследованиям и безопасности.

OpenAI Грег Брокман
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