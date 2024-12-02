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OpenAI может внедрить рекламу в ИИ-продукты

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, рассматривает возможность внедрения рекламы в свои ИИ-продукты, пишет Financial Times.

Как сообщила газете финдиректор компании Сара Фрайар, OpenAI намерена тщательно взвесить, где и когда ее внедрять.

По словам осведомленных источников FT и данным ее анализа соцсети LinkedIn, OpenAI нанимает специалистов по рекламе из крупных технологических компаний, таких как Google и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена).

В отдельном заявлении после интервью Фрайар добавила: "Наш текущий бизнес быстро растет, и мы видим значительные возможности в рамках существующей бизнес-модели. Мы открыты для изучения других источников дохода в будущем, но действующих планов освоения рекламы у нас нет".

Фрайар занимала руководящие посты в таких компаниях, как Nextdoor, Square и Salesforce Inc., и также отмечает богатый рекламный опыт главного директора по продукции OpenAI Кевина Вайля.

Другой ИИ-стартап - Perplexity - уже реализует пилотный проект по внедрению рекламы в свою поисковую систему. OpenAI в этом году также запустила свой интернет-поиск.

Meta Google LinkedIn OpenAI Сара Фрайар ChatGPT США
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