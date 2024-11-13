Администрация Байдена попросит Конгресс выделить средства на Украину на 2025 год

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена планирует перед передачей власти Дональду Трампу попросить Конгресс выделить средства для помощи Украине в 2025 году, заявил в среду советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы видим необходимость в дополнительных ресурсах на 2025 год", - заявил он на брифинге в Белом доме.

Салливан напомнил, что уходящая администрация намерена до конца своего пребывания у власти израсходовать все средства, которые Конгресс ранее выделил на военную помощь Украине.

"По этой причине в течение следующих двух месяцев мы запросим дополнительные средства на 2025 год", - добавил он.

Салливан не назвал сумму, которую Белый дом считает нужным запросить. Также он отметил, что пока не знает в какой форме будет данный запрос.

Нынешняя администрация США прекратит работу 20 января 2025 года - после инаугурации следующего президента США Дональда Трампа.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен попытаться быстро урегулировать украинский кризис.