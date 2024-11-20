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Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Пентагон сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в $275 млн, в который, в частности, войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Также Украина получит минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и ручные противотанковые гранатометы AT-4, беспилотники.

Кроме того, Украине передадут огнестрельное оружие и патроны, взрывчатку для уничтожения заграждений, оборудование для защиты от ядерных, радиационных, биологических и химических угроз, запчасти, вспомогательное оборудование.

В ноябре заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх сказала, что Пентагон намерен на регулярной основе направлять Украине партии оружия, чтобы успеть до ухода действующего президента США Джо Байдена поставить Киеву помощь на $7,1 млрд, которую одобрил Конгресс. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявлял, что Республиканская партия в ближайшее время не настроена на дискуссии о новой помощи Украине.

HIMARS Javelin Джо Байден Пентагон США Украина Республиканская партия
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