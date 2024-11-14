Поиск

Советник Байдена по нацбезопасности сообщит преемнику об угрозах со стороны КНР, Ирана и РФ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан намерен предупредить своего преемника на посту Майка Уолтса об угрозах, якобы исходящих от Китая, Ирана и России.

"Если взглянуть на ситуацию со стратегической точки зрения, конкуренция с Китайской Народной Республикой будет определять то, как будет выглядеть мир в течение следующих 10, 20 и 30 лет, и поэтому это должно стать первостепенным приоритетом для будущих поколений администрации", - заявил Салливан в ходе брифинга.

По его словам, преемник на посту помощника президента по нацбезопасности, а также госсекретарь должны сосредоточиться на решении этой задачи.

Еще одной насущной проблемой Салливан назвал Иран и его доверенные группы, которые "продолжают предпринимать действия, непосредственно угрожающие американцам и американским интересам на Ближнем Востоке, и с которыми необходимо срочно разобраться".

Кроме того, специальная военная операция, проводимая Россией, по мнению Салливана, также представляет "большую угрозу европейской безопасности и, следовательно, глобальной безопасности".

"Ко всем этим вопросам у нас есть четкие подходы, мы работаем в координации с союзниками и партнерами, и мы постараемся обеспечить передачу каждой из этих областей следующей команде настолько гладко, насколько это возможно", - заявил помощник по нацбезопасности президента Джо Байдена.

Во вторник избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении назначить конгрессмена Уолтса советником по нацбезопасности в своей администрации.

"Для меня честь объявить, что конгрессмен Майк Уолтс назначен на должность советника по нацбезопасности в моем кабинете", - говорится в заявлении Трампа.

Он отметил, что Уолтс является "экспертом по угрозам, которые представляет Китай, Россия, Иран и глобальный терроризм".

Дональд Трамп Джо Байден Джейк Салливан США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп предложил кандидатуру Тулси Габбард на пост главы Нацразведки США

Трамп выдвинул сенатора Рубио на пост госсекретаря США

Трамп выдвинул сенатора Рубио на пост госсекретаря США

Сенатор от Южной Дакоты Джон Тьюн стал лидером республиканцев в Сенате

Трамп пошутил насчет третьего срока в Белом доме

Трамп пошутил насчет третьего срока в Белом доме

Байден принял Трампа в Белом доме

Байден принял Трампа в Белом доме

СМИ узнали об обсуждении Европой украинского урегулирования с учетом территориальных уступок Киева

СМИ узнали об обсуждении Европой украинского урегулирования с учетом территориальных уступок Киева

Власти Израиля не получали уведомлений от Турции относительно разрыва отношений

Власти Израиля не получали уведомлений от Турции относительно разрыва отношений
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });