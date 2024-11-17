Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил об озабоченности рядом аспектов политики КНР

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в кулуарах саммита АТЭС в Лиме провели откровенную, конструктивную дискуссию по ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая сотрудничество и разногласия сторон, сообщили в Белом доме.

Байден, в частности, призвал Си Цзиньпина "прекратить дестабилизирующую военную активность КНР вокруг Тайваня", говорится в сообщении.

Американский президент подчеркнул, что политика США в области признания "одного Китая" "остается неизменной" и основывается на Законе об отношениях с Тайванем. По его словам, Вашингтон выступает против любых односторонних изменений статус-кво и "ожидает урегулирования разногласий по обе стороны Тайваньского пролива мирными средствами".

Глава государства подчеркнул "приверженность Соединенных Штатов соблюдению международного права, свободы судоходства, полетов, мира и стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях".

Он также "выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжающейся поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России", осудил якобы имеющее место "размещение тысяч военнослужащих КНДР в России".

Кроме того, Байден "выразил обеспокоенность по поводу несправедливой торговой политики КНР" и подчеркнул, что США продолжат предпринимать действия, направленные на предотвращение использования передовых американских технологий для подрыва национальной безопасности Соединенных Штатов. Глава Белого дома также заявил об озабоченности Вашингтона "продолжающимися кибератаками КНР", угрожающими безопасности американцев.

Он приветствовал усилия по поддержанию открытых каналов связи с КНР для ответственного управления конкуренцией и предотвращения ее перерастания в конфликт или конфронтацию, возобновление контактов между военными двух стран, переговоры по координации оборонной политики между США и Китаем.

Байден и Си Цзиньпин подчеркнули "необходимость тщательного рассмотрения потенциальных рисков и разумного и ответственного развития технологий искусственного интеллекта", в том числе в военной области, "сохранения контроля со стороны человека за принятием решения о применении ядерного оружия", говорится в релизе.