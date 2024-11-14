В Минюсте США недовольны кандидатурой конгрессмена Гетца на пост главы ведомства

Конгрессмен Мэтт Гетц Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве юстиции США критикуют решение избранного президента Дональда Трампа выдвинуть кандидатуру конгрессмена Мэтта Гетца на пост министра юстиции, сообщает в четверг NBC.

"У меня слов не хватает описать это", - заявил телеканалу один из сотрудников министерства.

Другой служащий назвал этот шаг "смехотворным", добавив, что Конгресс не должен утверждать эту кандидатуру.

При этом, напоминает NBC, Гетц ранее был фигурантом федерального расследования о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, но против него обвинения не выдвигались.

"И гляньте-ка, у него уникальная квалификация. Как много генпрокуроров США имело такой предыдущий опыт - быть фигурантом уголовного расследования?" - отметил еще один сотрудник министерства.

Трамп ранее заверял, что Гетц поможет в борьбе против организованной преступности, нелегальной иммиграции и восстановит доверие американцев к судебной системе США.

В США министр юстиции одновременно занимает и пост генпрокурора. Чтобы занять эти должности, Гетцу предстоит получить одобрение Сената США.

Гетц родился в 1982 году, работал юристом. С 2017 года - член Палаты представителей США от штата Флорида. Гетц считается представителем правого крыла Республиканской партии. Он - давний сторонник Трампа, активно поддерживал его еще в течение первого президентского срока.

NBC напоминает, что Гетц ранее регулярно критиковал работу Минюста и ФБР, особенно в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января 2021 года.