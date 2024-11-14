Поиск

В Минюсте США недовольны кандидатурой конгрессмена Гетца на пост главы ведомства

В Минюсте США недовольны кандидатурой конгрессмена Гетца на пост главы ведомства
Конгрессмен Мэтт Гетц
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве юстиции США критикуют решение избранного президента Дональда Трампа выдвинуть кандидатуру конгрессмена Мэтта Гетца на пост министра юстиции, сообщает в четверг NBC.

"У меня слов не хватает описать это", - заявил телеканалу один из сотрудников министерства.

Другой служащий назвал этот шаг "смехотворным", добавив, что Конгресс не должен утверждать эту кандидатуру.

При этом, напоминает NBC, Гетц ранее был фигурантом федерального расследования о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, но против него обвинения не выдвигались.

"И гляньте-ка, у него уникальная квалификация. Как много генпрокуроров США имело такой предыдущий опыт - быть фигурантом уголовного расследования?" - отметил еще один сотрудник министерства.

Трамп ранее заверял, что Гетц поможет в борьбе против организованной преступности, нелегальной иммиграции и восстановит доверие американцев к судебной системе США.

В США министр юстиции одновременно занимает и пост генпрокурора. Чтобы занять эти должности, Гетцу предстоит получить одобрение Сената США.

Гетц родился в 1982 году, работал юристом. С 2017 года - член Палаты представителей США от штата Флорида. Гетц считается представителем правого крыла Республиканской партии. Он - давний сторонник Трампа, активно поддерживал его еще в течение первого президентского срока.

NBC напоминает, что Гетц ранее регулярно критиковал работу Минюста и ФБР, особенно в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января 2021 года.

США Мэтт Гетц
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Всемирный банк в течение 10 лет выделит $150 млрд на климатические проекты

Всемирный банк в течение 10 лет выделит $150 млрд на климатические проекты

В ИКИ РАН сообщили, что солнечная активность идет на спад

В ИКИ РАН сообщили, что солнечная активность идет на спад

Уолл-стрит закрылась без единой динамики

Уолл-стрит закрылась без единой динамики

Что случилось этой ночью: четверг, 14 ноября

Лавров заявил, что слова Трампа о прекращении конфликта на Украине за сутки не заслуживают внимания

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден попросил помощи Трампа в решении вопроса с заложниками ХАМАС

Лидер Демпартии в Палате представителей США признал поражение

Лидер Демпартии в Палате представителей США признал поражение

Трамп выдвинул кандидатуру конгрессмена Гетца на пост главы Минюста

Трамп предложил кандидатуру Тулси Габбард на пост главы Нацразведки США

Трамп выдвинул сенатора Рубио на пост госсекретаря США

Трамп выдвинул сенатора Рубио на пост госсекретаря США
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });