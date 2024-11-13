Трамп выдвинул кандидатуру конгрессмена Гетца на пост главы Минюста

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о решении выдвинуть кандидатуру конгрессмена Мэтта Гетца на пост министра юстиции, сообщают в среду американские СМИ.

"Для меня честь сообщить о решении выдвинуть члена Конгресса Мэтта Гетца на пост министра юстиции США", - говорится в заявлении Трампа.

По словам избранного президента, Гетц поможет в борьбе против оргпреступности, нелегальной иммиграции и восстановит доверие американцев к судебной системе США.

В США министр юстиции одновременно занимает и пост генпрокурора. Чтобы занять эти должности, Гетцу предстоит получить одобрение Сената США.

Гетц родился в 1982 году, работал юристом. С 2017 года он - член Палаты представителей США от штата Флорида. Гетц считается представителем правого крыла Республиканской партии. Он - давний сторонник Трампа, активно поддерживал его еще в течение первого президентского срока.