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Правительство Италии продало еще 15% акций cтарейшего в мире банка Monte Paschi

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министерство экономики и финансов Италии вечером в среду продало около 189 млн, или 15%, акций старейшего банка мира Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) за 1,09 млрд евро, пишет MarketWatch.

Бумаги продавались через ускоренный сбор заявок, цена составила 5,79 евро за штуку – на 5% выше котировок на закрытие рынка в среду.

Banco BPM, четвертый по размеру банк страны, купил 5% акций MPS в рамках размещения, управляющая компания Anima – 3%, нарастив долю до 4%.

На прошлой неделе Banco BPM, уже владеющий 22% Anima, выдвинул предложение о покупке ее оставшихся акций за 1,58 млрд евро.

Таким образом, Banco BPM может стать владельцем 9% MPS, однако запрашивать у властей разрешение на превышение порога в 10% не намерен.

Banco BPM и MPS – одни из основных дистрибьюторов продуктов Anima.

Доля итальянского правительства в MPS в результате последней продажи акций сократилась до 11,7%. Оно выкупило банк в 2017 году, потратив 5,4 млрд евро, но планирует вернуть его в частные руки. За последний год власти уже дважды продавали его акции.

Бумаги Monte dei Paschi di Siena дорожают на 14,2% в ходе торгов в четверг, Banco BPM – на 4,1%.

Monte Paschi был основан в 1472 году в Сиене для выдачи дешевых кредитов наименее обеспеченным слоям населения города-государства. В настоящее время он является самым старым действующим банком мира.

Италия Banca Monte dei Paschi di Siena MPS Banco BPM Anima
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