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Ирландия сократила долю в банке AIB до 12,5% и планирует продать ее в 2025 году

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство Ирландии сократило долю в AIB до 12,5%, сделав очередной шаг к тому, чтобы вернуть банк в частную собственность уже в 2025 году, сообщает MarketWatch.

Правительство 28 января продало около 5% акций банка институциональным инвесторам, по данным брокера BNP Paribas London. Они разместили 116,4 млн бумаг по цене 5,6 евро, что представляет собой скидку в 2,3% к их стоимости на закрытие торгов в понедельник (5,73 евро). В результате было получено более 652 млн евро, которые будут направлены в Ireland Strategic Investment Fund, находящийся под контролем Министерства финансов.

"Теперь вполне реально, что государство сможет выйти из участия в AIB позднее в этом году, если позволят рыночные условия", - заявил Минфин.

AIB был одним из нескольких ирландских банков, спасенных за счет средств налогоплательщиков в период финансового кризиса, когда крах рынка недвижимости серьезно подорвал банковскую систему Ирландии. После вливания в AIB около 21 млрд евро в несколько этапов в 2010-2011 годах правительство Ирландии контролировало 99,9% акций банка.

В 2017 году Ирландия провела IPO, в рамках которого на открытом рынке было продано 25% акций банка. В 2021 году было объявлено о том, что правительство будет постепенно сокращать свою долю в AIB.

BNP Paribas Ирландия Минфин Правительство AIB
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