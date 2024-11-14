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Песков подтвердил, что Путин и саудовский принц недавно обсуждали Украину

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии и Мухаммед бен Салман Аль Сауд недавно обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта.

"Тема конфликта затрагивалась, действительно. Больше нам нечего сказать в расширение вышесказанного", - подтвердил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее об этой беседе сообщили саудовские СМИ.

Владимир Путин Дмитрий Песков Украина Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман Аль Сауд
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