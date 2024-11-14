Власти Германии запретили портам принимать грузы СПГ из России

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министерство экономики Германии потребовало от оператора СПГ-терминалов Deutsche Energy Terminal (DET) "не принимать никакие поставки российского сжиженного природного газа". Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо министерства, датированное 6 ноября.

Ранее DET уведомила правительство о том, что терминал в городе Брунсбюттель намерен получить груз российского СПГ в воскресенье.

Запрет на прием груза призван "защитить государственные интересы" и будет действовать "до дальнейших указаний", говорится в письме министерства.

Европейские страны не вводили формального запрета на закупки у России СПГ, в отличие от нефти и угля. РФ является вторым по величине поставщиком СПГ в Евросоюз с долей рынка около 20%, по данным Kpler. Большая часть российского газа направляется во Францию, Испанию и Бельгию по долгосрочным контрактам, а Германия не получала грузы СПГ напрямую из России с февраля 2022 года.