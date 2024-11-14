ЕС рассчитывает цену российского СПГ в денежном и в политическом выражении

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Импортируя российский СПГ, в Евросоюзе считают не только деньги, но также и политическую цену такой торговли, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Вопрос цены может быть рассмотрен с нескольких точек зрения. Его можно выразить в долларах, в евро, но также и с политической точки зрения. И представляется ясным, что продолжать быть зависимыми от российского импорта обходится нам очень дорого одновременно политически, стратегически и геополитически", - сказал он.

Его попросили объяснить, на каком основании председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен утверждала, что получать СПГ из США вместо России Евросоюзу будет выгоднее. Выступая после неформального саммита ЕС в Будапеште 8 ноября, она заявила: "СПГ все еще отчасти поступает к нам из России, и, может быть, мы сможем заменить его американским СПГ, который был бы для нас лучшей сделкой. Он также позволил бы удешевить цену на энергию". Председатель ЕК при этом сообщила о намерении обсудить эту тему с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом.

Мамер отметил, что рыночные цены колеблются, а сильная зависимость ЕС от энергоносителей из России, по его словам, "чрезвычайно дорого" стоит Евросоюзу. "Нам нужно опираться на надежных партнеров в энергетической области, в частности, и в том, что касается поставок газа. И это то, что будет выгодно в долгосрочной перспективе", - продолжил он.

Он напомнил, что цель ЕК - максимально сократить зависимость от российских энергоносителей. "Но мы подходим разумным образом, не применяем такой подход, который навредил бы нашим интересам и помешал нам помогать Украине, ослабив наши возможности в сфере экономики", - добавил представитель ЕК.

Одновременно, уточнил он, обращение ЕС к другим импортерам - это вопрос диверсификации источников снабжения.

Такая политика будет продолжаться, но она будет осуществляться "упорядоченным образом, чтобы иметь возможность параллельно поддерживать Украину", заявил Мамер.