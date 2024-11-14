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В Парижском регионе усилят меры безопасности перед футбольным матчем с Израилем

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Парижском регионе готовятся к усилению мер безопасности в преддверии футбольного матча между сборными Франции и Израиля, который пройдет вечером в четверг на стадионе "Стад де Франс", сообщают французские СМИ.

Глава парижской полиции Лоран Нуньес в эфире радиостанции France Info заявил, что матч связан с "высокими рисками в контексте международной обстановки".

При этом он подчеркнул, что будут приняты все меры, чтобы "гарантировать безопасные условия" проведения мероприятия.

Согласно французским СМИ, перед матчем запланирован пропалестинская демонстрация, которая начнется в 18:00 по местному времени (20:00 по московскому).

Начало матча на "Стад де Франс" запланировано на 21:00 по местному времени (23:00 мск).

В конце прошлой недели власти Франции решили привлечь 4 тыс. сотрудников спецслужб для обеспечения порядка на футбольном матче между Францией и Израилем.

На этот шаг французские власти пошли после того, как ранее в Амстердаме после футбольного матча Лиги Европы, по итогам которого амстердамский "Аякс" обыграл "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 5:0, израильские болельщики подверглись нападениям. У нападавших были палестинские флаги.

Париж Франция Израиль
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