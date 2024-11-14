В израильской армии заявили о 300 пораженных целях в Ливане за неделю

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли за прошедшую неделю удары по более чем 300 целям, связанным с движением "Хезболла" в Ливане, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

Он отметил, что среди пораженных целей - склады с оружием, командные центры и пусковые ракетные установки.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также начала ограниченные наземные рейды против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают ракетами израильскую территорию.