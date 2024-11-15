В Ливане сообщили об очередных израильских ударах по Бейруту

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла авиаудары по южным предместьям Бейрута, сообщают в пятницу ливанские СМИ.

По их данным, два удара по кварталу Гобейри нанесли беспилотники, один - выпущенной с истребителя ракетой.

Отмечается, что перед этим ЦАХАЛ предупредил мирных жителей, находящихся вблизи объектов "Хезболлы" на юге Бейрута, о необходимости эвакуироваться.

Между тем, ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщил о "поражении за вчерашний день более 120 вражеских целей в Ливане, в частности, складов оружия, командных центров, террористических ячеек и большого числа пусковых установок".

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также начала ограниченные наземные рейды против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.