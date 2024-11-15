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Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди на пост министра здравоохранения США

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул юриста-эколога и бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS).

"Я рад объявить о назначении Роберта Ф. Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Трампа в соцсетях.

Он отметил, что HHS "будет играть важную роль в обеспечении защиты каждого человека от вредных химических веществ, загрязнителей окружающей среды, пестицидов, фармацевтической продукции и пищевых добавок, которые привели к серьезному кризису в области здравоохранения".

По словам Трампа, Кеннеди вернет учреждениям здравоохранения "традиции научных исследований по золотому стандарту и принципы прозрачности, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и снова сделать Америку великой и здоровой! "

Должность министра здравоохранения требует утверждения в сенате.

США Дональд Трамп Роберт Кеннеди
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