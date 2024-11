Акции фармкомпаний США упали на новости о назначении Кеннеди-младшего главой Минздрава

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Цена бумаг американских производителей вакцин и других фармацевтических компаний резко снизилась в четверг на новости, что избранный президент Дональд Трамп выдвинул Роберта Кеннеди-младшего на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб (HHS).

Акции BioNTech SE и Novavax Inc. упали примерно на 7%. Котировки бумаг Moderna Inc. снизились на 5,6%, Vaxcyte Inc. - на 4,1%, Pfizer Inc. - на 2,6%.

"Я рад объявить о назначении Роберта Ф. Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Трампа в соцсетях.

Должность министра здравоохранения требует утверждения в Сенате.

Кеннеди-младший - племянник президента Джона Кеннеди и сын генпрокурора Роберта Кеннеди. Он планировал участвовать в выборах президента США, но снял свою кандидатуру и поддержал Трампа. СМИ называют Кеннеди активным деятелем антипрививочного движения. В частности, он выражал мнение, что вакцины вызывают у детей аутизм, а также был заблокирован в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) за распространение дезинформации в период пандемии коронавируса.

Общественная организация Public Citizen раскритиковала назначение Кеннеди на пост главы Минздрава, пишет MarketWatch. "Его нельзя пускать в здание министерства здравоохранения и социальных служб, не говоря уже о том, чтобы ставить во главе ведомства, отвечающего за здоровье населения всей страны", - заявил президент организации Роберт Вайсман.

Тем временем аналитик Raymond James Крис Микинс отметил, что Кеннеди едва ли получит "карт-бланш и сможет делать все, что ему захочется".

"Существуют правила, предписания, законы и т.д., которые до определенной степени ограничат то, что может делать Кеннеди", - написал он.