Пентагон до ухода Байдена поставит Киеву всю санкционированную Конгрессом помощь

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны США намерено на регулярной основе отправлять на Украину партии оружия, чтобы успеть поставить Киеву одобренную Конгрессом помощь на $7,1 млрд до ухода действующего американского президента Джо Байдена, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Президент ясно дал понять, что хочет потратить все, что санкционировал Конгресс, прежде чем он покинет свой пост", - сказала чиновник на брифинге.

Она добавила, что "это обязательство, которое взял на себя президент", и Пентагон "продолжает его выполнять, отправляя пакеты помощи Украине практически еженедельно", подчеркнув, что министерство "будет очень усердно работать, чтобы это произошло".

В то же время Сингх признала, что "это короткий срок, он составляет чуть менее 70 дней" и ведомству придется "проделать невероятную работу за такое короткое время".

Она также обратила внимание на то, что Пентагон "постоянно пополняет свои склады", чтобы поставки Киеву не сказались на обороноспособности страны.

Нынешняя администрация США прекратит работу 20 января 2025 года после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.