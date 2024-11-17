Песков отметил, что Украина для США является инструментом в борьбе с Россией

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация на Украине для США - это инструмент сдерживания России, а не объект их усилий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале "Вестей", он ответил на вопрос о геополитической заинтересованности США в мире на Украине.

"В настоящий момент Украина для них является не объектом их усилий, а инструментом в их борьбе с объектом. Объектом являемся мы, который они пытаются сдерживать и которому они, как они объявили, собираются нанести стратегическое поражение", - сказал Песков.