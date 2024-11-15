Поиск

Президент Аргентины первым из иностранных лидеров встретился с Трампом после избрания

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Хавьер Милей стал первым иностранным лидером, с которым встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.

Он уточнил, что встреча состоялась в четверг, 14 ноября, в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и прошла хорошо. По словам собеседника агентства, Милей также встретился с американскими инвесторами.

Вскоре после избрания Милея в ноябре 2023 года Трамп написал в социальных сетях: "Вы перевернете свою страну и действительно сделаете Аргентину снова великой".

Выборы президента США состоялись 5 ноября. По их итогам Трамп получил 312 голосов выборщиков при необходимых 270. У Камалы Харрис - 226 голосов.

Нынешняя администрация США прекратит работу 20 января 2025 года - после инаугурации следующего президента США Дональда Трампа.

США Дональд Трамп Аргентина Хавьер Милей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном

Что случилось этой ночью: пятница, 15 ноября

Ким Чен Ын заявил о необходимости начать массовое производство дронов-камикадзе

Лидеры Южной Кореи, США и Японии обсудят якобы находящихся в РФ военных КНДР

Пентагон до ухода Байдена поставит Киеву всю санкционированную Конгрессом помощь

Трамп предложил кандидатуру Кеннеди на пост министра здравоохранения США

Трамп предложил кандидатуру Кеннеди на пост министра здравоохранения США
Обострение палестино-израильского конфликта

В израильской армии заявили о 300 пораженных целях в Ливане за неделю

В израильской армии заявили о 300 пораженных целях в Ливане за неделю

Глава МВД Финляндии не видит предпосылок для открытия границы с Россией

Bloomberg сообщил о подготовке большого пакета санкций ЕС против России к началу 2025 года

Газ на споте в Европе превысил $500/тысячу кубов на угрозах OMV прекратить платежи "Газпрому"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });