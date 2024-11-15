Президент Аргентины первым из иностранных лидеров встретился с Трампом после избрания

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Хавьер Милей стал первым иностранным лидером, с которым встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.

Он уточнил, что встреча состоялась в четверг, 14 ноября, в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и прошла хорошо. По словам собеседника агентства, Милей также встретился с американскими инвесторами.

Вскоре после избрания Милея в ноябре 2023 года Трамп написал в социальных сетях: "Вы перевернете свою страну и действительно сделаете Аргентину снова великой".

Выборы президента США состоялись 5 ноября. По их итогам Трамп получил 312 голосов выборщиков при необходимых 270. У Камалы Харрис - 226 голосов.

Нынешняя администрация США прекратит работу 20 января 2025 года - после инаугурации следующего президента США Дональда Трампа.