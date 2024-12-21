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Президент Аргентины выразил намерение развивать атомную энергетику в стране

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Аргентине требуется развивать мирный атом, так как только он позволит стабильно покрывать энергетические потребности страны в будущем, заявил президент Хавьер Милей.

"Атомная энергия - единственный достаточно эффективный, доступный и быстро развивающийся вариант, позволяющий нашей цивилизации развиваться", - приводят его слова в субботу западные СМИ.

Милей пояснил, что атомная энергия потребуется Аргентине, в частности, для развития технологий, связанных с ИИ. "Иначе мы не сможем покрыть этот новый спрос на энергетику", - добавил президент.

В настоящее время в Аргентине работают три АЭС, на которые приходится 9% потребляемой в стране энергии.

Аргентина Хавьер Милей
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