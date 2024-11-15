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Лидеры Южной Кореи, США и Японии обсудят якобы находящихся в РФ военных КНДР

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президенты Южной Кореи Юн Сок Ель, США Джо Байден и премьер-министр Японии Сигэру Исиба "на полях" саммита АТЭС в Перу намерены обсудить вопрос о северокорейских военных, которые якобы находятся в России, сообщает "Ренхап".

"Будет возможность получить скоординированный ответ на ввод солдат КНДР на территорию России", - приводит агентство слова советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

Как пишет "Ренхап", "Сеул и Вашингтон заявляют, что северокорейские войска начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими против Украины".

Это, отмечет издание, ссылаясь на оценки наблюдателей, "может расширить масштабы войны на Украине и будет иметь последствия для безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона".

Салливан также заявил, что встреча позволит обсудить связанные с действиями КНДР вопросы, и Вашингтон сохраняет бдительность в отношении "постоянной" возможности проведения Пхеньяном ядерного испытания.

"Возможность проведения седьмого ядерного испытания остается неизменной. Мы внимательно следим за этим", - сказал он.

Чиновник также коснулся предстоящей смены власти в США и заявил: "Исторически переходные периоды заканчиваются тем, что КНДР предпринимала провокационные действия как до, так и после перехода власти от одного президента к другому".

Салливан подчеркнул, что "саммит станет шансом для трех лидеров убедиться в том, что их страны находятся "на одной волне" и продвигаются скоординированным образом".

Джо Байден Юн Сок Ель Сигэру Исиба КНДР военные
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