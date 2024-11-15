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Россия не получала от Китая никаких обращений по поводу отношений с КНДР

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что сближение России и КНДР осложнило отношения между Москвой и Пекином, не соответствуют действительности, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

"Никаких обращений к нам по поводу наших отношений с КНДР не было", - сказал он, комментируя сообщения СМИ о том, что Китай выразил свое недовольство по поводу углубления отношений между Россией и КНДР.

По мнению Лаврова, подобные публикации могут быть нацелены на то, чтобы "вбить клин между Россией и КНР".

"Мы с Пекином регулярно консультируемся о том, как нам координировать свои действия в отношении проблем, создаваемых американцами и их союзниками на Корейском полуострове и вокруг него", - подчеркнул российский министр.

КНДР Китай МИД Сергей Лавров
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